Dni Sulęcina 2021. Koncerty, zawody, wystawy... Sprawdź, co i kiedy czeka na mieszkańców!

Dni Sulęcina - czas dobrej zabawy dla mieszkańców i nie tylko

Koniec czerwca dla sulęcinian kojarzy się jednoznacznie - to co roku czas ciekawych wydarzeń i dobrej zabawy. Nie inaczej będzie też teraz. Miasto przygotowało między innymi wystawy, różne zawody dla mieszkańców - od wyścigów gumowych kaczek po turniej szachowy - i koncerty. Nie zabraknie także nawiązania do 777-lecia miasta[/b] obchodzonego właśnie w tym roku. Mieszkańcy będą mogli wpisać się do wspólnej kroniki, która zostanie umieszczona w kapsule czasu.

Program wydarzeń

Piątek został zaplanowany pod hasłem HISTORIA SULĘCINA W SŁOWIE I OBRAZIE