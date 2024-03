Koniec zimy obfituje w ciekawe wydarzenia. Kaziuki, Woronowicz, Don Vasyl, recital fortepianowy, Wiśniowy Sad (premiera), lalki teatralne

Proszę Państwa, to ostatni weekend zimy, a temperatury nam szybują do całkiem znośnych i miłych wartości. To także początek większych imprez plenerowych, które otworzy m.in. festyn "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Pojawią się również pierwsze kiermasze wielkanocne. Lubuskie placówki kultury jak zwykle przygotowały mnóstwo ciekawych wydarzeń.

KOŻUCHÓW

W poniedziałek (18.03) o godz. 18, w Centrum Kultury „Zamek” odbędzie się spotkanie z Adamem Woronowiczem. Ten uznany aktor, w 1997 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Występował w warszawskich teatrach: Rozmaitości i w Powszechnym. Za role Fadinarda w „Słomkowym kapeluszu” Eugène’a Labiche’a w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz Mirona w spektaklu Teatru Telewizji „Pamiętnik z powstania warszawskiego” według Mirona Białoszewskiego otrzymał nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za sezon 2004/2005 od redakcji miesięcznika „Teatr”. Największą sławę przyniosła mu kreacja księdza Jerzego Popiełuszki w filmie Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas” z 2009 r. Znany jest ponadto z serialu „The Office PL”. Wstęp płatny.

SULECHÓW

W niedzielę (17.03) o godz. 18, w sali koncertowej Sulechowskiego Domu Kultury, wystąpi „Don Vasyl” z zespołem muzycznym i młodymi talentami (Wasyl Junior, Elza, Dziani, Liza, Carmen). Zabrzmią największe przeboje piosenkarza oraz najpiękniejsze piosenki kultury romskiej takie jak: „Ore ,Ore”, „My Cyganie”, „Cyganeczka Zosia”, „Gdzie nasz kolorowy świat”, „Zagraj nam piękny Cyganie” czy „Kocham Cygana Jana”. Artysta jest organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów odbywającego się nieprzerwanie od 1997 w Ciechocinku. To także kompozytor, autor tekstów piosenek, lecz przede wszystkim poeta i animator ruchu kulturalnego polskich Romów. Na scenie występuje od 12. roku życia. W 1987 r. założył zespół artystyczny „Don Wasyl i Roma”, który zmienił później nazwę na „Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy”. Wstęp płatny.

ŻAGAŃ

Z duszą W sobotę, Żagański Pałac Kultury zaprasza na koncert z okazji 10-lecia żagańskiego zespołu "Con Anima Musica", który odbędzie się w holu wiedeńskim. Kiermasz wielkanocny Pałac Kultury w Żaganiu zaprasza w niedziele (17,.03) w godz. 12-18 na Kiermasz Wielkanocny "Wielkanoc z kulturką". Program >>>

The great escape W piątek (22.03), w ramach ochodów 80-lecia "Wielkiej ucieczki" o godz. 18, odbędzie się rajd harcerski "WIELKA UCIECZKA" – apel na terenie Muzeum Obozów Jenieckich. Więcej >>>

STRZELCE KRAJEŃSKIE

W czwartek (21.03) o godz. 16.30 w spichlerzu, odbędą się warsztaty, które poprowadzi Urszula Szadyko. Będzie można stworzyć pisankę wielkanocną. Wymagane zapisy, warsztaty odpłatne. Więcej >>>

ŚWIEBODZIN

W sobotę (16.03) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury zagra Świebodzińska Orkiestra Dęta! Tym razem czeka magiczna podróż przez świat muzyki filmowej i koncertowej, z przebojami jak "New York", "Pretty Woman", "Adele", "I Love Rock 'n' Roll", "My Way" oraz ścieżkami dźwiękowymi z filmów takich jak "Piraci z Karaibów" czy "La La Land". Wstęp płatny. Więcej o orkiestrze >>>

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Przestawienie lalkarskie W sobotę (16.03) o godz. 16, w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury (ul. Drzymały 26), z cyklu „Teatralne Podwieczorki dla najmłodszych”, w sztuce „Kurnik Kultury” zaprezentuje się teatr „Lalka w Trasie”. Wystąpi dwójka zawodowych aktorów - absolwentów Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu, którzy są zarówno autorami tekstu, muzyki, twórcami scenografii i lalek wykorzystywanych w spektaklu. Przedstawienie mówi o tym, że trzeba sięgnąć daleko w głąb siebie, żeby odnaleźć szczęście oraz o tym, że nie zawsze marzenia spełniają się tak jak byśmy chcieli. Spektakl ma cechy przedstawienia edukacyjnego, w którym dzieci uczą się, że „oaza szczęścia i spokoju” często kryje się tuż za rogiem. O tym wszystkim opowiedzą podczas swojej kurnikowej podróży Pani i Pan Kura. Wstęp wolny, lecz z uwagi na ograniczoną ilość miejsc – obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wiśniowy sad - premiera W piątek (22.03) w Teatrze Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbędzie się premiera sztuki "Wiśniowy sad" A. Czechowa, w reż. naszego dyrektora Jana Tomaszewicza. Więcej o spektaklu >>>.

ZIELONA GÓRA

Na Wielkanoc W Muzeum Ziemi Lubuskiej (aż do 14.04), można oglądać nową wystawę nawiązującą tematycznie do Świąt Wielkanocnych pt. „Pasja według Gąsiora. Jerzy Gąsiorek. Rzeźba. Asamblaż”. Na przestrzeni wieków sztuka chętnie podejmowała temat śmierci Chrystusa na krzyżu. Cierpienie Chrystusa jest symbolem cierpienia człowieka, a pasja jest zasadniczym tematem wystawy. Autor korzystał z przedmiotów gotowych i rzeczy znalezionych: kawałków drewna, materiałów, części metalowych, starych, zużytych przedmiotów, nadając im nowe znaczenia, w tym wypadku inspirowane ludową religijnością oraz chrześcijańską ikonografią. Religijne kompozycje artysty są jednak przesycone jego osobistymi refleksjami nad kondycją człowieka. Wstęp płatny.

Koncert „U progu wiosny” z fortepianem w roli głównej

W środę (20.03) o godz. 18, w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się recital fortepianowy Łukasza Byrdy oraz Katarzyny Sobich. W programie znajdą się m.in. „Krakowiak fantastyczny” H-dur op. 14, No. 6 - I.J. Paderewskiego i „Fantazja f-moll” op. 49 - F. Chopina. Wykona je pochodząca z Zielonej Góry Katarzyna Sobich. To absolwentka PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze. Ukończyła studia licencjackie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunkach kompozycja oraz fortepian. Aktualnie jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich w klasie fortepianu Łukasza Byrdego oraz prof. Macieja Pabicha, w poznańskiej uczelni. W 2023 r. zdobyła I miejsce w kategorii muzyki romantycznej oraz nagrodę specjalną za „wybitną interpretację” w międzynarodowym konkursie muzycznym „The Bach International Music Competition 2023”.

Zabrzmią ponadto utwory D. Scarlattiego, B. Bartoka (Sonata fortepianowa), J. Brahmsa (Sonata No 3 f-moll op. 5) oraz słynne „Andante Spianato i Wielki Polonez” Es-dur op. 22 i Rondo a la Mazur F-dur op. 5 – F. Chopina w wykonaniu Łukasza Byrdy. To absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu, a także Universität der Künste w Berlinie. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w katedrze fortepianu macierzystej uczelni. Do jego największych sukcesów artystycznych należy zaliczyć III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Pekinie, tytuł półfinalisty Honens International Piano Competition w Calgary (Kanada) oraz udział w II etapie XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. O wykonywanej muzyce opowie Natalia Witwicka. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA-OCHLA

W niedzielę (17.03) w godz. 11 - 16, w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli odbędą się „Kaziuki”. Impreza nawiązuje do tradycji wileńskich odpustów na świętego Kazimierza Królewicza (dzień ten przypada de facto 4 marca), kultywowanych również w naszym regionie.

Pierwotnie „Kaziuki” odbywały się w Wilnie. W okresie międzywojennym towarzyszący świętu pochód otwierał starannie wybrany wilnianin przebrany za św. Kazimierza. Jak podaje wikipedia: „Tradycja jarmarku sięga początku XVII wieku, 7 listopada 1602 papież Klemens VIII ogłosił księcia Kazimierza Jagiellończyka świętym, a uroczystość kanonizacyjna odbyła się dwa lata później w katedrze wileńskiej. W 1636 uroczyście przeniesiono relikwie świętego do kaplicy ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. Było to wydarzenie, o którym powiadomiono władców wielu państw europejskich. Z tą uroczystością historycy wiążą początek jarmarku, który prawdopodobnie wówczas odbył się po raz pierwszy. Od tego czasu uroczyście obchodzono rocznicę przeniesienia relikwii, a świętu kościelnemu towarzyszył jednodniowy jarmark. W 1827 po raz pierwszy kupcy wileńscy wystąpili do rady miejskiej o rozszerzenie przywileju jarmarcznego na kilka dni, co zmieniło całkowicie jego formę i wielkość”. Rzemieślnicy oraz mistrzowie ludowi z Wilna i pobliskich okolic zwozili wtedy na jarmark wyroby ceramiczne oraz rozmaite przysmaki. Z jarmarku nie wypadało wyjść bez kaziukowego serca czyli piernika, na którym umieszczano napisy z imieniem ukochanej. Prawdziwym symbolem wileńskiej tradycji ludowej były jednak palmy. W ramach tegorocznych obchodów święta zielonogórskie Muzeum Etnograficzne zapewniło mnóstwo atrakcji.

Bezpłatne warsztaty pisankarskie odbędą się w godz. 11-15.30, na terenie zagrody kamiennej – w stodole z Siecieborzyc (po lewej stronie od wjazdu w ulicę Muzealną). Z kolei warsztaty wicia palm wielkanocnych będą miały miejsce w godz. 12-15 w oborze z Chotkowa. Obowiązują zapisy z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. W ofercie znajdą się ponadto warsztaty wyrobu kwiatów z bibuły (budynek główny – sala ekspozycyjna, 11-15.30). W godz. 11-13, na terenie zagrody z Dąbrówki Wielkopolskiej, mistrz Robert Sowa da pokaz kucharski, a o godz. 13 będzie można, za darmo, spróbować tradycyjnego wielkanocnego żurku, zaś od 13 do 14 - na terenie wejścia na wyspę – zjeść ziemniaki prosto z parownika. Podczas trwania festynu, nie zabraknie także stoisk z potrawami regionalnymi, którym potowarzyszą wyroby lokalnego rękodzieła, w tym obrzędowego z związanego z polskimi tradycjami obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Na muzealnej scenie plenerowej o godz. 11.15, ze spektaklem „Król Bul” wystąpi „Teatr Bałałajka”, a po nim zespoły ludowe jak: „Roztoka” (łemkowski), „Kryniczeńka”, „Echo Kresów”, ‘Lubin”, „Wiebrzniczanki” z kapelą, „Jutrzenka” oraz zespół Górali Bukowińskich „Watra”. Wstęp płatny (dzieci do 7 r.ż. wchodzą bezpłatnie). Obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami. Dojazd bezpłatnym autobusem MZK linii 27 i 0 lub samochodem (jest bezpłatny parking, ale ilość miejsc ograniczona).

WYDARZY SIĘ

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

16.03 – Koncert orkiestry Mariusza Woźniaka „Miłość niejedno ma imię”, Szprotawski Dom Kultury,

16.03 – Koncert „S. E. A. Trio”, Jazz Club Pod Filarami, Gorzów Wlkp.,

16.03 – Koncert tradycyjnych pieśni wiosennych, ZOK- Pałac w Starym Kisielinie, Zielona Góra,

16.03 – Koncert Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, Świebodziński Dom Kultury,

16.03 – Koncert na 10-lecie Chóru „Con anima”, Żagański pałac Kultury,

16.03 – Koncert z okazji 15-lecia grupy tanecznej „Flamenco”, Żarski Dom Kultury,

17.03 – Koncert Felicjana Andrzejczaka z zespołem, Świebodziński Dom Kultury,

17.03 – Jarmark „Wielkanoc z kulturą”, Żagań,

18.03 – Wernisaż wystawy „Zwiastuny wiosny”, Mediateka Góra Mediów-Biblioteka Norwida, Zielona Góra,

22.03 – Premiera sztuki „Wiśniowy sad”, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,

22.03 – Koncert Exceptionally Ordinary Jazz Trio, Piekarnia Cichej Kobiety, Zielona Góra,

23.03 – Koncert „Kim Nowak”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

23.03 – Koncert bluesowy zespołu „Blue”, Świebodziński Dom Kultury,

23.03 – Premiera sztuki „Pałac”, Lubuski Teatr w Zielonej Górze,

23.03 – Jarmark „Stoły Wielkanocne”, Sulechów,

23.03 – Szprotawski Jarmark Wielkanocny,

23.03 – Jarmark Wielkanocny, Drezdenko,

23-28.03 – Zielonogórski Jarmark Wielkanocny „Kraszanka”

23-24.03 – 80-ta rocznica Wielkiej Ucieczki, Muzeum Obozów Jenieckich, Żagań,

24.03 - Koncert “Me And That Man”, Żarski Dom Kultury,

24.03 – Wernisaż 51 Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek, Muzeum Lubuskie (Spichlerz), Gorzów Wlkp.,

24.03 – Jarmark Wielkanocny, Iłowa,

24.03 – Koncert Pauliny Styś z cyklu „Piętro wyżej”, Szprotawski Dom Kultury,

25.02 – Szlagierowy zawrót głowy, ZOK, Zielona Góra,

1.04 – Koncert wielkanocny Orkiestry Dętej “Zastal”, Zielona Góra,

5.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

6.04 - Shandy & Eva /Festiwal Klan Machaliców i Przyjaciele, Piekarnia Cichej Kobiety, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

13.04 – Koncert „Wójcik i Sarniak”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

13.04 – Koncert „Jazz Beatles/Imienowski Jazz Set”, Jazz Club Pod Filarami, Gorzów Wlkp.,

25.04 – Koncert Anity Lipnickiej „Śnienie”, Świebodziński Dom Kultury,

26.04 – Koncert na 45-lecie „Eleni”, Sulechowski Dom Kultury,

27.04 – Koncert Piotra Bukartyka, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

28.04 – Koncert „Skolim – król latino”, Sulechowski Dom Kultury,

5.05 – Koncert plenerowy Orkiestry Dętej Zastal, Amfiteatr przed Filharmonią, Zielona Góra,

10-12.05 – 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa, Zielona Góra,

19.05 – II Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych, Sulechów,

25.05 – Miej czas na koncerty (Gorzowska Orkiestra Dęta i Błażej Król), Amfiteatr MCK, Gorzów Wlkp.,

31.05 – Koncert Arek Skolik Trio i Stanisława Soyki, Zajazd Kultury, Zielona Góra

1.06 – Koncert Martyny Jakubowicz, Zajazd Kultury, Zielona Góra

7-8.06 – Bachanalia, Zielona Góra,

15-16.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki,

18-24.07 – Zlot Garbusów VW „Garbobranie”, WOSiR Drzonków, Zielona Góra,

5-11.08 – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką, Żarski Dom Kultury,

6-7.09 – Nocny Szlak Kulinarny, Gorzów Wlkp.,

7-15.09 – Dni Zielonej Góry „Winobranie”, Zielona Góra,

20-22.09 – Bachanalia Fantastyczne, Zielona Góra,

