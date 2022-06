Do miasta Arnolda Schwarzeneggera, bliżej do Cottbus, na Roztocze, do Wiednia, Bratysławy czy Budapesztu. Wszystko koleją z Zielonej Góry Jarosław Wnorowski

Nadal kursować będzie pociąg międzynarodowy NightJet z Berlina do Wiednia. Stolica Austrii zachwyca swoim szykiem i elegancją. Co ważne - bezpośrednio z Zielonej Góry.

Od najbliższej niedzieli - 12. czerwca, aż do soboty 3 września, Polskie Koleje Państwowe wprowadziły nowy rozkład jazdy. Postanowiliśmy prześledzić jakie połączenia zostają, które przybyły i dokąd można bezpośrednio wybrać się z Zielonej Góry w celach turystycznych. Zostają połączenia na Warmię do Olsztyna m.in. przez Toruń, na Rzotocze do Zamościa, Lublina także przez Kielce, do Gdańska i Gdyni przez Bydgoszcz, Zgorzelca i Goerlitz, do Berlina czy Świnoujścia. Przybywają weekendowe do Krosna Odrzańskiego oraz niemieckiego Guben, a stamtąd już łatwo do Cottbus oraz zostają weekendowe do Jeleniej Góry. Jest w czym wybierać.