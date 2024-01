Znakomici soliści, cudowna gra świateł, ale przede wszystkim straussowski repertuar. Za nami gala karnawałowa w Filharmonii Zielonogórskiej

Koncert karnawałowy zaczął się Marszem Radeckiego - Jana Straussa (ojca). Co w tym dziwnego? Otóż fakt, iż zwykle ten utwór kończy np. koncert sylwestrowy w Wiedniu.

Jeśli zaczynamy takim hitem i tak znaną melodią, tak trochę od razu z wysokiego "c", to pomyślcie Państwo co przygotowaliśmy na później. Na początku, było małe muzyczne "trzęsienie ziemi", a teraz to już tylko napięcie będzie rosnąć" - niczym w thrillerach Hitchcocka.