Dzieci z Zielonej Góry marzą o pięknej łazience. Same wykonały makietę

Zielonogórska „Lokomotywa” bierze udział w kampanii edukacyjnej „Akcja Tron”, której celem jest pokazywanie, że kultura osobista i higiena w toaletach oraz związane z tym prawa dziecka to tematy, o których warto rozmawiać.

– W ramach tej akcji udało nam się pozyskać materiały edukacyjne dla dzieci, które z jednej strony wspierają małe dzieci w nauce czystości i samodzielności przy korzystaniu z toalety i umywalki, a z drugiej dały nam okazję do rozmawiania o tym, że mają prawo do tego, żeby warunki do higienicznego korzystania z toalet były im umożliwione – wyjaśnia dyrektor przedszkola Katarzyna Walków. – Chcemy te warunki w przedszkolu poprawiać i czynić je jak najlepszymi.