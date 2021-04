Elżbieta Polak kontra Wioleta Haręźlak. Padły oskarżenia o wykańczanie pracowników sejmiku!

Pracownicy na skraju wyczerpania...

Budżetowy kryzys w sejmiku w dużej mierze był spowodowany faktem, że zarówno koalicja rządząca (KO-PSL-SLD), jak i opozycja (PiS-SL-BS) miały po 15 głosów, co spowodowało polityczny impas. Choć na sesji debata była gorącą, to jednak kulisy komisji budżetu oraz finansów dotąd pozostawały nieznane opinii publicznej. Teraz okazuje się, że tam również doszło do politycznej walki...

- Osobiście nie byłam obecna na komisji. Ale poinformowano mnie, że padły tam pod moim adresem ostre słowa. Dlatego przejrzałam protokół ze spotkania i to się faktycznie potwierdziło. W tym dokumencie wyraźnie widać, że pani marszałek Elżbieta Polak szkalowała mnie przed innymi radnymi - tłumaczy Wioleta Haręźlak

Jak wyglądają zarzuty, jakie marszałek skierowała pod adresem Haręźlak? Przewodniczącą obarczono winą za przedłużające się obrady dotyczące poprawek do budżetu. M.in. z tego powodu trzej pracownicy sejmiku mieli znajdować się na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego.