Gdzie najlepiej kształcą na prawo jazdy? Statystyki zdawalności w Gorzowie

- Jak uczę, że jestem na pierwszym miejscu? Poświęcam czas na szkolenie od rana do wieczora – mówi nam Zbigniew Błażejczyk. To najlepiej szkolący instruktor w Gorzowie. Jego kursanci osiągają najwyższe wyniki jeśli chodzi o część teoretyczną i praktyczną egzaminu państwowego. Tak wynika ze statystyk opublikowanych właśnie przez gorzowskich urzędników.

Magistrat przedstawia statystyki, bo jest do tego zobligowany prawem. Ustawa o kierujących pojazdami mówi bowiem, że starosta każdego powiatu (a Gorzów jest miastem na prawach powiatu) „sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku.

Co trzeba podkreślić, statystyki zawierają szkoły i ośrodki kształciła kierowców, które są w ewidencji prowadzonej przez miasto Gorzów. Dane nie zawierają więc tych ośrodków, które są zarejestrowane poza miastem (np. w powiecie gorzowskim, ale działają na terenie Gorzowa).