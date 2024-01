Gorzów. Czy przejście dla pieszych powinno być przez ulicę czy pod jezdnią? Jarosław Miłkowski

Przejście dla pieszych przy ul. Piłsudskiego ma już około ćwierć wieku. Zostało zbudowane w pobliżu SP13.

Jedna z gorzowianek zaproponowała, by zamknąć przejście podziemne pod ulicą Piłsudskiego. Później pojawił się pomysł, by obok przejścia powstały też przejścia przez ulicę. Co na to miasto?