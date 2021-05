Gorzów. Powstanie mała obwodnica centrum. Miasto szuka wykonawcy trzeciego odcinka Spichrzowej

Planowaną drogę w połączeniu z już istniejącą siatką, urzędnicy nazywają też trasą małą trasą średnicową. Pozwoli ona na ominięcie ścisłego centrum dla jadących np. od strony os. Słonecznego w kierunku mostu Lubuskiego. Z al. 11 Listopada wystarczy bowiem skręcić w ul. Jancarza, a następnie ulicami: Składową, Spichrzową i na końcu Teatralną dojedzie się do ronda Santockiego. Takie rozwiązanie ma ułatwić komunikację w centrum. Od trzech lat samochody nie jeżdżą już bowiem ul. Sikorskiego od katedry do ul. Pionierów.

Do stworzenia „małej obwodnicy centrum” urzędnicy szykowali się już od dłuższego czasu. Z tego powodu w zeszłym roku ul. Spichrzowa przebudowana została na odcinku od skrzyżowania z Garbary i Składową do wjazdu na most Staromiejski. Magistrat planuje też przebudowę ul. Spichrzowej od zjazdu z mostu do ul. Hejmanowskiej.

- Ten odcinek będzie można zrobić po zbudowaniu odcinka do ul. Teatralnej - mówił nam w piątek Ciepiela. Czyli kiedy?

Na oferty firm, które chcą wybudować drogowy łącznik z ul. Teatralną, urzędnicy czekają do 7 czerwca. A że na same prace dają sześć miesięcy, wychodzi, że w optymistycznej wersji nowa droga byłaby oddana do ruchu na przełomie grudnia i stycznia. Ostatnim odcinkiem Spichrzowej (ten od mostu do Hejmanowskiej) można byłoby więc zająć się w przyszłym roku.