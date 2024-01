Gorzów. Przystanek przy Plastyku się zmienia. Sygnalizacja też pójdzie do zmiany?

Przystanek obok Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Warszawskiej został uruchomiony 2 stycznia. Został on przeznaczony dla tramwajów i autobusów. O ile, gdy zatrzymywały się przy nich autobusy, nie dochodziło do groźnych sytuacji, o tyle już od pierwszych godzin działania przystanku informowali o takich motorniczowie. Gdy zatrzymywali tramwaj na przystanku, to część kierowców nie zatrzymywała swoich samochodów i przejeżdżała obok tramwaju, z którego wysiadali pasażerowie.

Znaki są bardziej widoczne

Tramwaj da czerwone dla aut?

To jeszcze nie wszystko. W wieczór, kiedy doszło do potrącenia nastolatki, zapytaliśmy urzędników, czy możliwe jest takie przeprogramowanie pobliskiej sygnalizacji świetlnej, by umożliwiała ona zatrzymanie ruchu samochodów, gdy tramwaj będzie dojeżdżał do przystanku (w Gorzowie są już stosowane takie rozwiązania). Miasto taką możliwość sprawdza.

- Trwają analizy możliwości przeprogramowania świateł, by zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów, ale nie powodować utrudnień w ruchu pojazdów – mówi Wiesław Ciepiela.