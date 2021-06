Gorzów: to będzie najfajniejszy kiermasz zabawek na świecie! Przyjdźcie na Jancarza. Będzie się działo!

Impreza z wyjątkową ideą

Jak wyjaśniają organizatorzy, jednym z głównych motywów akcji jest promowanie szacunku do przyrody, poprzez dbałość o to, co posiadamy. Po co wyrzucać coś, co działa, skoro można to odsprzedać? Do wzięcia udziału w akcji zaproszone są oczywiście wszystkie dzieci: jeśli w waszych domach są zabawki, które zbierają już kurz, przyjdźcie z nimi, sprzedajcie je, a za zarobione pieniądze może uda wam się kupić coś nowego "z drugiej ręki"?