Gorzowskie koszykarki czwarty raz powalczą o złote medale! Arka znów pokonana – tym razem w Gdyni!

VBW ARKA GDYNIA – POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. 66:73, stan rywalizacji 0:2, awans gorzowianek

Nagrody napędziły gdynianki

Po wtorkowej wygranej AZS AJP 74:72 w Arenie Gorzów wszyscy wiedzieli, że w Gdyni przelewek nie będzie. I rzeczywiście – mecz był niezwykle wyrównany, a jeszcze 5 minut przed końcową syreną na świetlnej tablicy „wisiał” remis 63:63. Ostatni fragment pojedynku należał jednak zdecydowanie do przyjezdnych, które po raz czwarty w historii swego klubu zameldowały się w wielkim finale ekstraklasowych zmagań. Jak do tego doszło?

Przed spotkaniem nagrody za miejsca w najlepszej „piątce” zasadniczego sezonu OBLK odebrały Rennia Davis i Kamila Borkowska . Te wyróżnienia tak nakręciły liderki Arki, że już w 5 min wyprowadziły swój zespół na prowadzenie 10:3, a na koniec pierwszej kwarty dały mu 4-punktową przewagę (17:13). Gdynianki demonstrowały niezłą skuteczność rzutową, zaś w defensywie tak mocno naciskały gorzowianki, iż te miały problemy nie tylko z terminowym kończeniem swych ofensywnych akcji, lecz nawet z wyprowadzeniem piłki spoza bocznej linii boiska. Na niewiele zdało się wejście na plac w połowie tej odsłony Chloe Bibby i Anny Jakubiuk . Gospodynie pokazywały, że zależy im na wyprawie do Gorzowa na trzeci, niedzielny mecz.

Gorzowianki zaczęły odzyskiwać równowagę

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy od początku drugiej kwarty zaczęła wreszcie trafiać Elena Tsineke . Swoje pierwsze „oczka” zdobyła w 12 min, a chwilę później, w 15 min, pierwszą „trójkę” dla AZS AJP zapisała Aleksandra Pszczolarska . Choć podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego wyraźnie odzyskiwały równowagę, to ich rywalki wciąż starały się podkręcać tempo. Pierwsze skrzypce grała na parkiecie Davis, skuteczna rzutowo i w asystach. Przyjezdnym dwukrotnie udało się wyjść na minimalne prowadzenie (18:17 w 12 oraz 30:29 w 17 min), ale na przerwę zespoły zeszły przy 3-punktowej przewadze Arki (37:34).

Liczna grupa kibiców z Gorzowa przecierała oczy ze zdumienia, gdy na początku drugiej połowy trener gospodyń Philip Mestdagh** zostawił na ławce swe teoretyczne liderki – Davis i Mikaylę Cowling. Ale to nie było zmartwienie gości. W niezwykle twardym, wyrównanym boju prowadzenie kilka razy przechodziło w trzeciej kwarcie z rąk do rąk. Gdynianki wygrywały 47:43 w 25 min, by w ciągu następnych 180 sekund stracić 6 „oczek” z rzędu. Trafienie „za trzy” Wiktorii Kuczyńskiej niemal równo z końcową syreną oznaczało, że przed ostatnią częścią gorzowianki prowadziły 55:52.