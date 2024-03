Koszykarski horror w Arenie Gorzów. Akademiczkom został tylko jeden krok do wielkiego finału! Robert Gorbat

Gorzowianki (białe stroje) pokonały we wtorek VBW Arkę Gdynia i do awansu do wielkiego finału OBLK potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jarosław Miłkowski Zobacz galerię (40 zdjęć)

Rozegrany we wtorek (5 marca) w Arenie Gorzów pierwszy półfinałowy pojedynek Orlen Basket Ligi był niezwykłym widowiskiem. Gospodynie przegrywały już 11 „oczkami”, by ostatecznie triumfować różnicą dwóch punktów. By awansować do wielkiego finału, muszą jeszcze raz pokonać gdynianki.