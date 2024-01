Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł

Hełm odnaleziony podczas budowy mostu

Ale od początku. Holenderski hełm odnaleziono podczas budowy mostu drogowego nad Wartą. Znajdował się w ziemi w rozbieranym przyczółku mostowym w pobliżu przystani żeglarskiej Delfin. Inwestycję w Kostrzynie realizuje firma Warbud S. A., a kostrzyńskie muzeum sprawuje nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami. Przypomnijmy, że wcześniej pod warstwą asfaltu odkryto ślady po przedwojennych torach tramwajowych , a w ziemi leżał przedwojenny znak drogowy , ostrzegający o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Ziemia w rejonie mostu kryje też niebezpieczne niespodzianki, trafiono tu bowiem również na niewybuchy i konieczna była interwencja saperów .

Pierwszy taki hełm w Kostrzynie

Odnaleziony hełm w przedniej części ma holenderskie godło narodowe z lwem. Wewnątrz zachował się nawet niewielki fragment frasunku oraz uchwyty do mocowania paska. Jak podkreślają kostrzyńscy muzealnicy, jest to pierwszy znany im egzemplarz holenderskiego hełmu, który odkryto na terenie Kostrzyna nad Odrą.

Używali ich żołnierze niemieccy

Jak holenderski hełm znalazł się w Kostrzynie?

Jak holenderski hełm z godłem znalazł się w Kostrzynie? Można tylko spekulować. Być może został zgubiony przez jednego z holenderskich jeńców podczas budowania tutaj fortyfikacji polowych przed walkami o Kostrzyn w 1945 r.? Z może został przywieziony w to miejsce już po wojnie, razem z ziemią, która posłużyła do budowy nasypu? Tego chyba już nigdy się nie dowiemy. Hełm, podobnie jak inne przedmioty odnaleziono podczas tych i innych prac budowlanych, trafił do Muzeum Twierdzy Kostrzyn.