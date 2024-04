Jest zwycięstwo, ale nie da się rządzić samodzielnie. Jaki to będzie sejmik? Eliza Gniewek-Juszczak

Anna Synowiec i Sebastian Ciemnoczolowski z rekordowymi liczbami głosów w wyborach do Sejmiku województwa Lubuskiego Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska Zobacz galerię (17 zdjęć)

– To rekord wszech czasów – tak ocenia wyniki Koalicji Obywatelskiej w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, który z tej listy zdobył najwięcej głosów w regionie. PO zwiększyła liczbę radnych z 11 do 14, ale nie do 16. Więcej też jest radnych województwa z Prawa i Sprawiedliwości. Za to wcale nie ma Lewicy.