Jak na maturze 2021 wypadły lubuskie stolice i powiaty? Sprawdź wyniki!

W tym roku do matury przystąpiło w Polsce 273. 419 absolwentów szkół ponadpodstawowych, w województwie lubuskim – 6. 249 osób. Pozytywny wynik w całym kraju uzyskało 74,5 procent maturzystów. Ci, którzy nie zdali jednego przedmiotu, będą mogli 24 sierpnia przystąpić do poprawki.

Jak wypadło na maturze województwo lubuskie?

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na poziomie podstawowym to 56 proc., z języka angielskiego - 76 proc., z niemieckiego to 58 proc., z rosyjskiego – 68 proc. z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 76 proc., a z włoskiego – 81 proc.

Tradycyjnie już matura lepiej poszła w liceach ogólnokształcących niż w technikach.