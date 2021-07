Jest decyzja prokuratury w sprawie zarzutów znęcania się nad małoletnimi wychowankami wschowskiego Domu Dziecka

Jako pierwsi decyzję w tej sprawie podjęli członkowie komisji skarg, wniosków i petycji rady powiatu wschowskiego. Radni jednogłośnie stwierdzili, że zarzuty wobec pracowników Domu Dziecka we Wschowie ujęte w skardze zostały przerysowane i wyolbrzymione. Rada powiatu wschowskiego uznała skargę za bezzasadną.

30 czerwca w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie zapadła w tej sprawie decyzja o umorzeniu.

Skontaktowaliśmy się z dyrektor placówki.

– Nie jestem zaskoczona – mówi o decyzji prokuratury Barbara Tlałka, dyrektor Domu Dziecka we Wschowie. – Niektórzy zbyt wcześnie zaczęli ferować wyroki, zupełnie nie było to potrzebne, należało poczekać do tego momentu, aby nikogo nie krzywdzić. Nie mówię o sobie, to odbywało się z krzywdą dla dzieci, bo one doskonale wiedzą, jak się tutaj żyje. Były zbulwersowane wszelkimi kłamstwami, jakie krążyły.