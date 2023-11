Kanonada przy Olimpijskiej. Warta kolejny raz zafundowała swoim kibicom horror!

ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. – LZS STAROWICE DOLNE 4:4 (1:1)

Dawali radę na śliskiej murawie

Jeśli któryś z widzów obawiał się, że w pojedynku jedenastej z ostatnią drużyną w tabeli może wiać nudą, to bardzo przyjemnie się rozczarował. Mimo grząskiej i śliskiej po nocnych opadach śniegu murawy, zespoły stworzyły niezwykle ciekawe widowisko. Takie, które będzie się teraz wspominało podczas ponad trzymiesięcznej przerwy w rozgrywkach. Dwa razy prowadził LZS, dwa razy Warta, a skończyło się… remisem. Oto szczegóły.

Gorzowianie przejęli inicjatywę od pierwszego gwizdka sędziego, lecz goście po każdym przechwycie piłki organizowali bardzo szybkie kontry. Jak do pożaru pędziło w nich do przodu czterech, pięciu, a bywało, że nawet sześciu graczy trenera Jakuba Reila. Już w 6 min taka akcja przyniosła ekipie z Opolszczyzny prowadzenie. Piłka trafiła po lewej stronie pola karnego do Adama Setli, a ten huknął z 15 metrów w bliższe okienko bramki Dawida Smuga. Bramkarz warciarzy nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.