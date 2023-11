Kąpielisko w Ochli ma nową nazwę! Mieszkańcy zdecydowali i my, jako miasto na pewno uszanujemy tę decyzję - informuje prezydent

Pomysłów nie brakowało

Wybór nazwy nie był łatwy, bo mieszkańcy zgłosili niemal tysiąc propozycji. Na finałową piątkę internauci mogli głosować za pośrednictwem portalu zielonagora.konsultacjejst.pl do końca października.

Mieszkańcy zdecydowali i my, jako miasto na pewno uszanujemy tę decyzję - informuje w SM prezydent, Janusz Kubicki

Choć prace są na końcowym etapie to wciąż trwają, a inwestycja ma zostać oddana dopiero wiosną przyszłego roku, to kolorowe zjeżdżalnie już dziś robią wrażenie. Urząd Miasta postanowił zorganizować konkurs, w którym to mieszkańcy będą mogli zdecydować jaką nazwę finalnie będzie nosił nowy basen.

Dużo zieleni zapewni rodzinom idealne miejsce do wypoczynku, na kocach albo leżakach. Tomasz Daiksler