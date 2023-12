KMP w Zielonej Górze podsumowuje tegoroczne święta. Rekordzistą był 56-letni zielonogórzanin - kierowca Nissana

Zielonogórska policja informuje o braku poważnych zgłoszeń kryminalnych, ale jak co roku niestety nie obyło się bez kierowców pod wpływem alkoholu – 7 kierujących i pod wpływem narkotyków - 3 kierujących.

Jest rekordzista

-Niechlubnym rekordzistą był 56-letni zielonogórzanin kierujący Nissanem zatrzymany przez patrol ruchu drogowego w pierwszy dzień świąt (25.12) w Świdnicy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Wyjątkowo nieodpowiedzialny był także 35-latek z Zielonej Góry kierujący BMW i zatrzymany do kontroli w Wigilię (24.12) na Alei Konstytucji 3 Maja. Mężczyzna wsiadł za kierownicę będąc zarówno pod wpływem marihuany, jak i po użyciu alkoholu - czytamy w mediach KMP w Zielonej Górze

Między 23 grudnia a 26 grudnia policjanci interweniowali 254 razy. Na powiatowych drogach na szczęście nie doszło do żadnego poważnego wypadku drogowego, a policjanci ruchu drogowego byli wzywani jedynie do 15 kolizji drogowych. Zatrzymanych zostało także 6 osób poszukiwanych.

Wigilia była spokojna

Najmniej interwencji, jak informują służby było podjętych w Wigilię. Większość z nas spędza święta w gronie rodziny i najbliższych, w spokoju i ciszy, odpoczywając i wspólnie ciesząc się tym czasem. W polskiej tradycji jednak spożywanie alkoholu jest częstym elementem spędzania wolnych dni, a nieumiarkowanie nierzadko sprzyja nieporozumieniom i agresji, co prowadzi do interwencji domowych, do których w tym roku zielonogórscy policjanci byli wzywani 43 razy.