Kandydat na radnego w Gorzowie wywiesił swój plakat wyborczy. Wandal wybił mu szybę

Zajmuję się gastronomią od kilkunastu lat i pierwszy raz mam do czynienia z takimi dziwnymi sytuacjami. Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy w sieci pojawiła się informacja o tym, że będę startował w najbliższych wyborach samorządowych. Wtedy pojawiła się fala hejtu i różne agresywne wpisy w internecie. Kiedy któregoś dnia wywiesiliśmy plakaty, to one zostały zniszczone. Nie trzeba było długo czekać, a doszło do wybicia szyby. Teraz zastanawiam się, do czego ci ludzie będą jeszcze zdolni. Strach pomyśleć, co by było, gdyby ktoś wrzucił do środka lokalu jakieś łatwopalne materiały. Mogłoby dojść do tragedii - dodaje Piotr Kisson.