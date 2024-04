Starosta sulęciński bez mandatu, a w radzie miasta Sulęcin większość mandatów zgarnęły dwa komitety

Oni zostali radymi miasta Sulęcin

O fotel burmistrza Sulęcina ubiegał się dotychczasowy burmistrz Dariusz Ejchart oraz Karol Buksztynowicz, który już we wcześniejszych wyborach samorządowych startował jako kontrkandydat Ejcharta. Wybory wygrał ten pierwszy z wynikiem 57, 74 proc. Co ciekawe z obu ich komitetów do rady miasta dostało się po 6 radnych.

Mandaty radnych wg. podziału na komitety:

KWW Nasz Sulęcin - 2

KWW Karola Buksztynowicza - 6

KWW Dariusza Ejcharta - 6

KWW Komitet Obywatelski Trzecia Droga Lubuskie - 1

Skład rady miasta Sulęcin: