Kradzież w ZGKiM w Krośnie Odrzańskim. Złodziej przyłapany na kamerach monitoringu

W tym miesiącu, dokładnie 18 czerwca (sobota), w środku dnia na terenie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim doszło do kradzieży. Na teren zakładu włamał się mężczyzna w kominiarce, który ukradł głównie nieużywany i stary sprzęt, w tym m.in. aluminiowy kabel energetyczny. Złodziej wyniósł z ZGKiM przedmioty o wartości ok. 2 tys. zł. Do tego narobił szkód, które oszacowano na kilkaset złotych.

Złodziej mógł nie wiedzieć, że był nagrywany. Na terenie zakładu ZGKiM działały kamery, ale był to stary sprzęt. Niedawno jednak analogowe kamery zostały wymienione na nowe, cyfrowe, które zostały podłączone do światłowodu. Pracownicy ZGKiM już wcześniej zgłaszali, że na terenie zakładu dochodzi do kradzieży i na miejscu przydałby się odpowiedni monitoring.