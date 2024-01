To świetny pomysł, gdyż niezależnie od tego, że jest dentystą, zna się na cyfryzacji, albowiem współpracował wcześniej z Huaweiem. Jako poseł. A nie jest powiedziane, że nie współpracuje dalej. Chińskie firmy poważnie traktują swoich współpracowników, więc na pewno będą dbać o to, by wiceminister cyfryzacji był przygotowany do codziennej pracy dla dobra… dla czyjegoś na pewno dobra.

Ktoś, chyba z Klubu Jagiellońskiego, pisał, że Trzecia Droga, a konkretnie Nowy PSL, miał być wyborem konserwatystów, którym PiS się przejadł. Konserwatystów, którzy uważali, że w sytuacji gdyby PiS władzę utracił, to PSL z Hołownią będą nieść konserwatywny kaganek i oświetlać nim lewicowe mroki. Nie wyszło. Cóż, za swoje głosy dostali posła Lubczyka, który kontynuuje tradycję posła Mejzy (który teraz wszedł z list PiS-u, ale pamiętamy, że na warszawskich salonach pojawił się dzięki PSL-owi), posła Rasia, któremu wystarczył ministerialny stołek, by jego konserwatyzm okazał się bezobjawowy, posła Krajewskiego, który mówi językiem żywcem wziętym z czasów ZSL-u, czy marszałka Zgorzelskiego, który w obronę decyzji Donalda Tuska zaangażowany jest tak, jakby właśnie czekał na transfer do PO. Zresztą nie on jeden. Raś u Mazurka tłumaczył: nie może być tak, żeby strona wygrywająca wybory nie miała pełni władzy. Otóż może. Po to mamy kadencyjność. I po to wszystkie kadencje nie pokrywają się z tą sejmową. Trzeba więc czekać albo tak wygrać wybory, by móc zmienić konstytucję. Zmiana jej bez odpowiedniej większości jest uzurpacją. Nieważne, czy to zmiana zapisów jej zapisów, czy tylko udawanie, że nie obowiązują. I Trzecia Droga się pod tą uzurpacją podpisuje.