Kubicki: Jeżeli nie dojdziemy do większego poziomu, możemy skończyć jak Łódź

Z jego inicjatywy, w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się niecodzienna dyskusja pt. „Czy Zielona Góra może mieć 200 tysięcy mieszkańców?”. Sam Kubicki nie ma wątpliwości, że jest to nie tylko możliwe, ale przede wszystkim konieczne.

Bo jeżeli nie dojdziemy do większego poziomu, możemy skończyć jak Łódź. Demografia jest nieubłagalna. My możemy, biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania, które są w naszym mieście, dojść do wyższego poziomu niż mamy obecnie. To będzie wymagało dużego poświęcenia i dużej pracy – skonstatował.

We wnikliwym wstępie do dyskusji o przyszłości miasta, starał się przekonać zebranych, że do tak ambitnych pomysłów nie należy podchodzić sceptycznie, ponieważ ostatnie kilkanaście lat były potwierdzeniem tego, że mając ambitne plany, można osiągnąć bardzo wiele. Pokazał egzemplarz „Gazety Wyborczej” z 2006 roku, tuż sprzed wyborów samorządowych, gdy po raz pierwszy został wybrany prezydentem.