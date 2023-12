Jeśli chodzi o innowacje, to Lubuskie jest na szarym końcu. Co może pomóc?

Tych jest co niemiara i to one mogą zadecydować o tym, czy województwo lubuskie będzie istnieć, czy też z woli politycznej, ale z całkowicie niepolitycznych powodów, zostanie zlikwidowane. Wbrew temu, co mówiono o spotkaniu pn. „Nowa Umowa Paradyska”, zanim ono w ogóle się odbyło, nie było to przedsięwzięcie polityczne prezydentów lubuskich miast. Organizatorzy i uczestnicy skoncentrowali się na tym, co powinno niepokoić w kontekście przyszłości regionu.

Miejsce nie było przypadkowe. To właśnie w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu podpisano w 1998 roku tzw. umowę paradyską. Ona sama o niczym nie przesądzała, była jedynie politycznym porozumieniem parlamentarzystów województwa zielonogórskiego i gorzowskiego. Kluczowe były argumenty o charakterze gospodarczym, demograficznym i społecznym. – Województwa muszą dysponować odpowiednim potencjałem – przekonywał ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Jerzy Stępień. Był przeciwnikiem koncepcji w której istniałoby województwo lubuskie.