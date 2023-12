Lubuska policja podsumowuje święta. Było bezpiecznie w regionie? Nie brakuje ludzi jeżdżących na podwójnym gazie

- Żadna osoba nie zginęła na lubuskich drogach podczas świątecznego weekendu. To zasługa zarówno policjantów czuwających nad bezpieczeństwem podróżnych, jak i kierujących, którzy odpowiedzialnie podeszli do jazdy samochodem. Od dwudziestego drugiego do dwudziestego szóstego grudnia doszło do czterech wypadków, w których ranne zostały cztery osoby - mówi młodszy aspirant Mateusz Sławek.