LUBUSKIE Właściciel skazał krowę na śmierć. Zagłodzona, odwodniona, połamana, leżała obok sterty śmieci. Potrzebna pomoc!

Wandale w Zielonej Górze. Niczego nie uszanują! Zniszczone toalety, parki, namioty do wymazów, miejskie kwietniki

Wandalizm w Zielonej Górze i okolicy to już istna plaga – komentują mieszkańcy. Właśnie otwarto zmodernizowany za 3 mln zł Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i już ktoś zdewastował tam toalety. Dwa dni temu również pisaliśmy o zniszczeniu tablicy w Parku Tysiąclecia, w zeszłym tygodniu - namiotu do wymazów. To jeszcze nie wszystko.