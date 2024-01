Mam wątpliwości, czy mam jakiekolwiek szanse na uczciwy proces – napisała do nas kilka dni temu pani Grażyna

O zdanie zapytaliśmy jednego z doświadczonych sędziów w stanie spoczynku.

To co widzę, czytam i słucham jest nieprawdopodobne. To było kiedyś nie do pomyślenia, żeby sędziowie prześcigali się w mediach, kto lepiej wypadnie. Przecież oni stali się celebrytami, lokalnie i w telewizji. Jak ma się w tym czuć zwykły obywatel, który na wokandzie widzi nazwisko znanego z mediów sędziego? To nie jest dobre – mówi gorzowski sędzia, kiedyś postać uznana w środowisku gorzowskich cywilistów.