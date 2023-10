Marek Surmacz w sporze sądowym z Elżbietą Polak. Znamy orzeczenie Sądu Okręgowego

Pani wypowiedziała się oficjalnie przeciwko rządowi polskiemu w polityce zagranicznej. Pani sprzeniewierzyła się ślubowaniu, wielokrotnie na tej sali składanemu: lojalność wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Pani to robiła kilkakrotnie, udzielając wywiadów i deklarując sprzeciw wobec programu rządowego, na przykład przebudowy Odry, oficjalnie potwierdzając poparcie dla polityki niemieckiej (…). Wszystko, co inne pani robiła, jest niczym w stosunku do tego, co właściwie powinno być kwalifikowane jako zdrada stan – powiedział wtedy radny Surmacz.

Mimo tego, Elżbieta Polak, poczuła się urażona konstatacją radnego Surmacza. Jeszcze w roli marszałka województwa, skierowała do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze prywatny akt oskarżenia wobec polityka PiS w związku z art. 212 Kodeksu karnego, który w jej środowisku politycznym, często służy m.in. do zastraszania i ścigania przeciwników politycznych za niewygodne wypowiedzi. 31 sierpnia br. sąd umorzył to postępowanie, uznając, że w wypowiedzi Marka Surmacza o tym, że Polak dopuściła się „zdrady stanu”, brak jest znamion czynu zabronionego.

- Każdy człowiek korzysta z karnoprawnej ochrony czci w równym stopniu, ale nieco inaczej kształtuje się to w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, w tym funkcjonariuszy publicznych, a zwłaszcza polityków – uzasadniła postanowienie sędzia Weronika Gil. - Nie ma przestępstwa, gdy podniesiony lub rozgłoszony zarzut odnosi się do osób zajmujących ważne stanowiska w państwie lub danej społeczności lokalnej, czy też osób ubiegających się o takie stanowisko – dodała w imieniu RP.