Partie w Lubuskiem szykują się już do wyborów. Za chwilę ruszy zegar terminów. Kiedy poznamy nazwiska kandydatek i kandydatów?

Jeszcze nie opadł kurz po kampanii parlamentarnej z października, a zza horyzontu widać już kolejną. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się najprawdopodobniej 7 kwietnia, a to oznacza, że za chwilę ruszy zegar wyborczych terminów. Swoje listy wyborcze do sejmiku województwa lubuskiego ma już ustalone Prawo i Sprawiedliwość, które zatwierdziło je na zarządzie regionalnym w piątek 5 stycznia.

Przesłaliśmy je do Komitetu Politycznego PiS w Warszawie. Ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią po 11 stycznia, po proteście w sprawie wolności mediów, ale z pewnością cały proces zatwierdzania list może jeszcze trwać nawet do końca stycznia. Listy do sejmiku będą silne, ponieważ chcemy co najmniej powtórzyć wynik sprzed pięciu lat – powiedział poseł Marek Ast. Czy na listach znajdą się ludzie spoza PiS? - Oczywiście, zawsze jesteśmy otwarci na wartościowych ludzi, którzy podzielają nasze wartości i popierają nasze poglądy – dodała europoseł Elżbieta Rafalska.