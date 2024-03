Ostatni felieton Roberta Bagińskiego w Gazecie Lubuskiej Robert Bagiński

fot. pixabay

To co dzieje się z wolnością słowa w ostatnich tygodniach, to zaledwie przedsmak tego, co będzie udziałem uczciwych dziennikarzy w najbliższych tygodniach i miesiącach. Cała reszta już wie skąd wieje wiatr zmian, dlatego ustawili żagle i płyną z prądem.