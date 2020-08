Marszałek Elżbieta Polak: Nie oddam województwa ludziom, którzy oszukali swoich wyborców

Nie milkną echa ostatniej sesji sejmiku województwa lubuskiego, na którym zarząd województwa nie otrzymał wotum zaufania ani absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Oznacza to, że wkrótce odbędzie się kolejne głosowanie, tym razem nad ewentualnym odwołaniem marszałek Elżbiety Polak. - Nie oddam województwa ludziom, którzy oszukali swoich wyborców - komentuje na Facebooku całą sprawę sama zainteresowana.

Zarząd województwa nie otrzymał wotum zaufania ani absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Odbędzie się kolejne głosowanie, w którym radni będą decydować, czy odwołać marszałek Elżbietę Polak.

Marszałek Polak w internetowym wpisie zapewnia, że "nie odda województwa ludziom, którzy oszukali swoich wyborców". Wpis marszałek Elżbiety Anny Polak We wtorek, 25 sierpnia, marszałek Elżbieta Anna Polak zamieściła na Facebooku wpis, w którym dosyć szeroko ustosunkowała się do tego, co wydarzyło się na sejmiku. - Kochani, nigdy się nie poddam, ciężko pracuję i nie oddam województwa ludziom, którzy oszukali swoich wyborców. Niestety, gdy w kraju rząd promuje nieudaczników i brak przyzwoitości, staje się to normą. Za chwilę będziemy świętować 40-lecie Porozumień Sierpniowych, patrzą na nas nasze dzieci i wnuki! Nie wolno nam zaprzepaścić tego dorobku, bądźmy przyzwoici! - przekonuje pani marszałek.

I kontynuuje: Prywatny klub Kubickiego kilka godzin krytykował raport o stanie województwa, a nie złożył ani jednego konstruktywnego wniosku. Po nieudzieleniu zarządowi wotum zaufania, kilkadziesiąt projektów uchwał przygotowanych właśnie przez ten sam zarząd została podjęto jednogłośnie z szybkością pendolino. Taka schizofrenia! - Raport dotyczył 2019 roku, to właśnie w tym 2019 roku wszyscy członkowie nowego klubu zajmowali najważniejsze funkcje w sejmiku: przewodniczącej sejmiku i przewodniczących komisji w imieniu rządzącej koalicji. Radna Aleksandra Mrozek i radna Beata Kulczycka kandydowały z listy partii politycznej Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej. Słusznie zauważył lider KOD, że cały nowy klub nie zdobył łącznie w wyborach samorządowych (18 tys. głosów), co sama marszałek Polak (22 tys. głosów). Teraz sami głosowali przeciwko sobie! Poziom debaty ludzi Kubickiego dokładnie taki, jak bilbordy pani Haręźlak informujące o tym, ze to ona buduje Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. - twierdzi marszałek Polak. Poniżej pełen wpis:

Brak wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Na sesji absolutoryjnej, 24 sierpnia, zarząd województwa nie uzyskał bezwzględnej większości przy głosowaniu nad wotum zaufania oraz wykonaniem budżetu. Ma to poważne konsekwencje, bowiem jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołaniem marszałek oraz zarządu. Czy w takim razie przy braku większości w sejmiku obecnie rządząca koalicja KO-PSL-SLD jest skazana na porażkę? Niezupełnie.

Warto pamiętać, że do odwołania będzie opozycji potrzebne, co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, czyli aż 18 radnych. Jeśli, nie uda się jej przeciągnąć na swoją stronę kolejnych osób to możemy mieć sytuację, w której obecny zarząd się utrzyma, ale w samym sejmiku większości mieć nie będzie. Wideo: Samorządowe Lubuskie to nowy klub w sejmiku województwa lubuskiego