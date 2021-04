Mężczyzna zginął przygnieciony przez schody w opuszczonym przedszkolu, bo nielegalnie wycinał elementy metalowe

Dramat w Klenicy. W jakich okolicznościach 2-letnie dziecko wpadło do szamba?

W Klenicy wszyscy czekają na wieści dotyczące stanu zdrowa dwuletniego dziecka, które w piątek, 16 kwietnia, wpadło do szamba przy jednym z domów. Na miejscu pojawił się śmigłowiec z ratownikami, maluch miał być według świadków reanimowany niemal godzinę. Ostatecznie trafił do szpitala w Poznaniu, gdzie walczy o życie. Co wiemy o tym wypadku?