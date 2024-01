Miał dwie wielkie pasje, które darzył podobnym oddaniem. Nie żyje ceniony meteorolog z Zielonej Góry Ryszard Krassowski

– Region ma szczęście, gdyż za sprawą dużych akwenów wodnych i rzek jest mniej burzowo, te zjawiska omijają wody – mówił Ryszard Krassowski w jednej z wielu rozmów o pogodzie z red. Gazety Lubuskiej Dariuszem Chajewskim. Efektem tych spotkań były fascynujące artykuły o tym, co przecież każdego interesuje, bo lubimy wiedzieć, jaka będzie pogoda jutro, za tydzień na weekend, na wakacje, czy kiedy zacznie się zima.

– Natomiast nie ma prognozy uniwersalnej. Na przykład Zielona Góra ma klimat charakterystyczny dla tzw. wyżu zielonogórskiego, to raptem pas o szerokości czterech kilometrów i długości 30. To sprawia, że gdy zimą w pobliskiej Nowej Soli pada deszcz, w Winnym Grodzie jest to już często śnieg. A to raptem kilkadziesiąt metrów różnicy w położeniu nad poziomem morza – tłumaczył Krassowski.