Mieszkańcy Kostrzyna szykują się na gigantyczne korki! Na moście drogowym przez Wartę wprowadzono ruch wahadłowy

Dotychczasowy most przez Wartę w Kostrzynie został rozebrany. Obok powstał most tymczasowy. Teraz dodatkowym utrudnieniem będzie ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał aż do maja.

Firma budująca nowy most przez Wartę w Kostrzynie poinformowała, że od 7 marca aż do końca maja będzie obowiązywał ruch wahadłowy na moście tymczasowym. W godzinach szczytu ruch będzie kierowany ręcznie, w nocy obowiązywać będzie sygnalizacja świetlna. Dla Kostrzyna oznacza to ogromne utrudnienia.

Wykonawcą mostu drogowego na Warcie w Kostrzynie jest firma Warbud SA. Budowlańcy rozebrali już dotychczasowy most, powstała przeprawa tymczasowa. Jest na tyle wąska, że dwa tiry miały problem, aby się na niej minąć. Już teraz z tego powodu tworzyły się w tym miejscu korki. Ruch jednak odbywał się w miarę płynnie. Teraz będzie gorzej. Wykonawca inwestycji poinformował, że od 7 marca do 31 maja na moście tymczasowym obowiązywał będzie ruch wahadłowy. - Tragedia - komentują krótko mieszkańcy.

Będzie ręczne kierowanie ruchem

Wprowadzenie ruchu wahadłowego było poprzedzone licznymi spotkaniami i konsultacjami m. in. z władzami miasta i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W celu usprawnienie ruchu zdecydowano, że od godziny 6.00 rano do 22.00 wieczorem będzie obowiązywało ręczne sterowanie ruchem. Wszystko po to, aby pojazdy przejeżdżały przez most tymczasowy płynniej. Sytuację utrudnia fakt pobliskiego przejazdy kolejowego na linii Kostrzyn-Krzyż, czy korkującego się skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Graniczną. Co więcej, na moście drogowym przez Odrę do Niemiec też wprowadzono ruch wahadłowy. Stało się to po tom, jak latem 2023 r. element przeprawy został uszkodzony przez... ciężarówkę, pracującą przy budowie mostu kolejowego nad Odrą! Ruchem przez Odrę od tego czasu kieruje sygnalizacja świetlna. Podobnie będzie w godzinach nocnych na moście przez Wartę. Ruchem przez most tymczasowy będzie sterowała również sygnalizacja świetlna.

Kostrzynianie załamują ręce

Co w praktyce oznacza ruch wahadłowy na moście przez Wartę? - Korki, korki i jeszcze raz korki - słyszymy od mieszkańców Kostrzyna. Ludzie wiedzą, że już teraz przez most tymczasowy trudno było się minąć dwóm ciężarówkom. Kierowcy często czekali, aż jedna z nich przejedzie przez most, dopiero później ruszała ta z przeciwnej strony. Trwało do kilkadziesiąt sekund, a już powodowało tworzenie się zatorów.

Teraz będzie ruch wahadłowy, aż trudno mi sobie to wyobrazić. W godzinach szczytu przejeżdżają tu setki samochodów, ludzie jeżdżą do pracy w Niemczech albo z tej pracy wracają, do tego cały ruch tranzytowy przez miasto - mówi Kacper Woźniczak, który na co dzień mieszka w Kostrzynie, a pracuje pod Berlinem. Sytuacja pracowników takich jak on jest tym trudniejsza, że Niemcy wciąż budują most kolejowy nad Odrą, więc do naszych zachodnich sąsiadów można się dostać jedynie samochodem. Przeczytaj też: Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą boją się, że przez remont mostu miasto utknie w korkach

Trzeba podnieść ulicę o prawie 2 metry

Ruch wahadłowy wprowadzono, ponieważ nowy most na Warcie będzie przebiegał wyżej, niż dotychczasowa przeprawa. Oznacza to, że ul. Sikorskiego w rejonie dojazdu do mostu musi zostać podniesiona o 1,8 metra. Trzeba zerwać starą nawierzchni ulicy, chodniki, przełożyć wszystkie biegnące przez nowy most instalacje. Prace będą musiały być prowadzone również na pasie, którym dotychczas odbywał się ruch pojazdów.

Mieszkańcy nie chcą ciężarówek

Sytuację mógłby poprawić zakaz poruszania się po moście tymczasowym pojazdów ciężarowych. - Przecież największe spowolnienia powodują tiry. Gdyby przejeżdżały tędy tylko samochody osobowe, to ruch mógłby się odbywać w miarę płynnie. Korki i tak by były, ale na pewno mniejsze - zauważa pan Tomasz, którego spotkaliśmy, jak przygadał się pracom prowadzonym przy budowie nowego mostu. Dla kierowców ciężarówek oznaczałoby to jednak nadkładanie kilkudziesięciu kilometrów i jazd przez Świerkocin, by tamtejszym mostem przekroczyć Wartę. To podnosi koszty i komplikuje pracę kostrzyńskim firmom produkcyjnym. Decyzji o zakazie jazdy ciężarówek nie ma. Może go wprowadzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Radny Michał Kunt poinformował 6 marca w mediach społecznościowych, że trwają rozmowy z GDDKiA o możliwości wprowadzenia takiego zakazu. - W najbliższych dniach spodziewamy się w Kostrzynie wizyty przedstawicieli strony rządowej właściwych dla tej budowy, może na miejscu, gdy zobaczą, jak to wygląda, coś się uda zmienić - informuje rany M. Kunt.

Mapa: ruch wahadłowy na moście drogowym przez Wartę w Kostrzynie

Wideo NTO. 24 punkty karne w trakcie jednego manewru mercedesem!