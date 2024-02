Modernizacja ul. Kupieckiej w Zielonej Górze spotyka się z krytyką mieszkańców. Co ma się zmienić? Joanna Niedziela

Koncepcja woonerfu zakłada odejście od tradycyjnego podziału ulicy na jezdnię i chodniki na rzecz integracji przestrzeni, w której piesi, rowerzyści i pojazdy będą współdzielić przestrzeń. Mariusz Kapała Zobacz galerię (5 zdjęć)

Z Urzędu Miasta Zielona Góra płyną plany rewolucyjnych zmian na jednej z najbardziej charakterystycznych ulic w mieście. Modernizacja ulicy Kupieckiej przewiduje stworzenie tzw. woonerfu — strefy łączącej funkcję dla pieszych i pojazdów, co ma przyczynić się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Co o tym myślą mieszkańcy?