Tędy pobiegnie Trasa Aglomeracyjna. Nowa droga, nowy teren pod inwestycje. Kto wykonawcą?

Pierwsza część drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej

Przy ulicy Działkowej oraz Zacisze postawione zostaną ekrany dźwiękoszczelne. Pierwsza część trasy zakończy się na rondzie, które zostanie wybudowane w okolicy powstającego osiedla Leśny Dwór. Odcinek ten będzie liczył 2. 472 metry. Na całym odcinku trasy powstanie nowa ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej łącząca się z istniejącymi trasami rowerowymi. Zadanie to oznacza także wybudowanie nowego tunelu pod torami kolejowymi między dwoma istniejącymi już obiektami na ul. Zacisze i Foluszowej. Nowy tunel będzie szerszy od tych dwóch starych. Koszt prac to blisko 56 mln zł. Firma ma 42 miesiące na realizację inwestycji (z wyłączeniem okresów zimowych na etapie wybuduj). Zakończenie planowane jest na grudzień 2027 roku.

Druga część drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej

Druga część inwestycji to odcinek drogi, który rozpocznie się od nowego ronda przy osiedlu Leśny Dwór i zakończy na Trasie Północnej. W ramach tego zadania wybudowane zostaną także ulice Aglomeracyjna (332 m), Magnacka (354 m) i Szlachecka (284 m) na osiedlu wraz z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową, zjazdami, poboczem, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz tzw. kanałem technologicznym. Ta część będzie kosztować 9,3 mln zł. Termin wykonania zadania to 180 dni – zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku.

Trasa Aglomeracyjna i nowe możliwości inwestycyjne

Prezydent Kubicki przypomina, że nowa droga (Trasa Aglomeracyjna i obwodnica zachodnia) to szansa na wytyczenie nowych terenów inwestycyjnych. Na miejscu łąk i leśnych polan zaplanowano pięć obszarów inwestycyjnych, nie licząc tego przy ulicy Foluszowej, dla której plan jest opracowany od lat. Nie zagraża on pobliskim ogródkom działkowym. Chodzi o obszar 10 hektarów. Nowa droga zostanie poprowadzona tuż przy samych torach i od nich będzie wjazd na działki inwestycyjne. Wzdłuż obwodnicy zachodniej zaplanowano pięć obszarów inwestycyjnych. Licząc od nowego ronda, które ma powstać na Trasie Północnej – między rondem Piastów Śląskich a rondem Ireny Sendlerowej – to 17, dalej 6, 50, 41 i 15 hektarów.

Tędy pobiegnie Trasa Aglomeracyjna

Przypomnijmy, że Trasa Aglomeracyjna pobiegnie od ronda Haliny Lubicz ulicą Zacisze, potem nowym szlakiem, z prawej strony (jadąc od Zacisza) mostku, dalej do torów kolejowych (na Żary). Tu powstanie nowy wiadukt i dalej prosto do kolejnych torów kolejowych (na Poznań) i pobiegnie wzdłuż nich, by w pobliżu zakładu kostki brukowej wyjść na ulicę Foluszową. Tu pójdzie zakrętem, omijając ogródki działkowe i zakończy się na nowo wybudowanym rondzie (między rondem Piastów a rondem Ireny Sendlerowej) na Trasie Północnej. Tu połączy się z planowaną obwodnicą zachodnią, która przez nowy most w Pomorsku pobiegnie aż do Sulechowa…