Nie żyje Jan Gaszewski - lubuski społecznik, człowiek orkiestra, założyciel schronisk samopomocowych, który niósł pomoc osobom bezdomnym

- Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po długiej i heroicznej walce z chorobą, w dniu 28 kwietnia 2021 roku w wieku 72 lat odszedł od nas wspaniały człowiek, założyciel schronisk samopomocowych wsparcia, przyjaciel - świętej pamięci Jan Gaszewski - poinformowała Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka, która na co dzień działa m.in. w Zielonej Górze.

Jan Gaszewski był dyrektorem generalnym w Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka, która prowadzi m.in. schroniska samopomocowe na zielonogórskim Chynowie czy w Krzywej w gminie Nowogród Bobrzański. Zaledwie kilkanaście dni temu rozmawialiśmy jeszcze z panem Janem, z pasją opowiadał nam o zwierzętach, którymi na co dzień opiekuje się Fundacja Arka na zielonogórskim Chynowie.

- To był człowiek orkiestra - mówi Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. - Gdyby nie jego zaangażowanie i oddanie w to, co robił, to ta nasza Arka by nie istniała, nie miałaby prawa bytu. Bo w takich miejscach potrzeba człowieka z pasją, który to wszystko ogarnie.