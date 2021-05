Nowa atrakcja w centrum Nowej Soli. Co zawiera plan inwestycji, że pierwsze oferty od wykonawców okazały się za drogie?

Inwestycje w Nowej Soli. Plan na skwer

Skwer przy ulicach Kasprzaka i Traugutta w Nowej Soli to dzisiaj plac zabaw, nieco zacieniony, co jest ważne zwłaszcza latem. Jest tuż obok przedszkola. Są huśtawki, ciuchcia, mała karuzela. Zgodnie z planami miasta, to miejsce ma być całkowicie odmienione.

Do realizacji pomysłu miasto szykuje się od jesieni ubiegłego roku. Kiedy wówczas ogłosiliśmy na facebookowym profilu portalu Nowa Sól Naszemiasto.pl, że blisko ścisłego centrum miasta będzie plaża, internauci w większości zareagowali entuzjastycznie. "Super pomysł". "Brawo". "Rewelacja". "Wspaniały pomysł" - chwalili. Ale nie brakowało też przeciwników, którzy stwierdzili, że może miasto ma za dużo pieniędzy.