Pan Czarek od trzech lat wyciąga z Odry sumy-giganty. Takie wielkie ryby żyją w Lubuskiem! Zobaczcie zdjęcia. To nie fotomontaż!

PLUS Czy bobry mogą uchronić nas przed nadchodzącą suszą? O budowniczych tam w Bieszczadach opowiada "tańczący z bobrami", czyli Antoni Derwich

Zwierz to wyjątkowy... Nie uznaje przypadkowości, tamy buduje do oczekiwanego poziomu spiętrzenia wody, tunele - tam, gdzie to potrzebne, a nie gdziekolwiek mu się chce. Godzinami można siedzieć przy takim stanowisku i medytować, jak on to wymyślił - opowiada o bobrach Antoni Derwich, były nadleśniczy w Bieszczadzkim Parku Narodowym, przewodnik beskidzki i ratownik GOPR. Pomagał bobrom zadomowić się w Bieszczadach, znajomi nazywają go „tańczącym z bobrami“.