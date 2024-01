Park Barci Gierymskich w Zielonej Górze doczekał się zmian. Czy będą kolejne inwestycje w tym miejscu?

Park Braci Gierymskich. Najważniejsze jest oświetlenie ledowe

To efekt zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez radnego Roberta Górskiego z klubu Zielona Razem oraz mieszkańca osiedla Malarzy Piotra Pabicha, który niezależnie od radnego zgłosił zadanie do budżetu obywatelskiego. Oba projekty zyskały odpowiednią liczbę głosów mieszkańców, by móc zostać zrealizowane. By tak się stało, rada musiała zmienić plan miejscowego zagospodarowania.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że wykonano tu schody – przyznaje pani Maria. – Łatwiej mi teraz zejść do lasu.

Z kolei pani Irena uważa, że najważniejsze jest oświetlenie ledowe na dwóch ścieżkach, po których mieszkańcy najczęściej spacerują. Dobrze też, że usunięto tu stare, zniszczone drzewa, bo zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.