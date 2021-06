Pechowa inwestycja. Modernizacja deptaka w Gorzowie w zawieszeniu. Uda się za trzecim razem?

Bez rozstrzygnięcia został kolejny przetarg na przebudowę deptaka oraz ulic Hawelańskiej i Wełniany Rynek w Gorzowie. Mimo, że tym razem miasto dołożyło dodatkowe pieniądze do puli przeznaczonej na remont, to nie zgłosiła się żadna firma, która chciałaby inwestycję zrealizować.

Chętni byli, ale się cenili Ta inwestycja nie ma szczęścia do przetargów. W pierwszym, który został ogłoszony w połowie marca chętnych do remontu nie brakowało, bo zgłosiły się do niego trzy firmy. Okazało się jednak, że wszystkie oferty przewyższają kwotę zarezerwowaną na to zadanie. Najtańsza opiewała na blisko 3 miliony 200 tysięcy złotych, ale trzeba było ją odrzucić, bo jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Dwie pozostałe oferty przekraczały natomiast 4 miliony złotych. Tymczasem miasto miało na ten cel niecałe 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Dołożyli prawie milion W połowie maja miasto ogłosiło kolejny przetarg. Tym razem zdecydowało o dołożeniu do planowanej inwestycji blisko miliona złotych.

Urzędnicy liczyli, że dzięki temu będzie łatwiej rozstrzygnąć postępowanie i w końcu uszyć z pracami. Stało się jednak inaczej. Do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Postępowanie zostanie więc unieważnione i wszystko wskazuje na to, że władze miasta rozpiszą kolejny przetarg.

WIDEO: Gorzów. Pod ulicą Chrobrego natrafiono na przedwojenny budynek

Co będzie tam zrobione? Przede wszystkim pojawi się tu nowa nawierzchnia. Przebudowany zostanie około 95-metrowy odcinek ulicy Hawelańskiej od Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Wełniany Rynek łącznie z placem wokół Studni Czarownic oraz około 120-metrowy fragment ulicy Wełniany Rynek od Sikorskiego do Hawelańskiej. Nowa nawierzchnia ma nawiązywać do tej z deptaka na Sikorskiego, ale będzie wykonana z materiału bardziej odpornego na brud, bo właśnie na to często narzekali mieszkańcy. Ma też zostać uspokojony ruch w tym miejscu - to piesi będą tu ważniejsi od samochodów. Oprócz tego na modernizowanych odcinkach obu ulic mają pojawić się nowe elementy małej architektury - ławki, śmietniki oraz stojaki dla rowerów. Na obu ulicach ma się też pojawić więcej zieleni. Zobacz również: Budowa hali sportowej w Gorzowie oficjalnie rozpoczęta!