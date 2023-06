Poczuj przygodę na lubuskich torach. Znów ma być dobrze

Zarząd województwa nie radzi sobie w rozwiązaniu tego problemu i jest nieskuteczny – mówi Helena Hatka, radna sejmiku. Podkreśla przy tym, że nakładane przez Urząd Marszałkowski kary na Polregio S.A., nie rozwiązały sprawy i niczego nie poprawiły. Zwraca uwagę na dramat pasażerów, którzy mają problemy z dojazdem do pracy. – To jest skandal, że tak źle traktuje się ludzi, którzy muszą z tego transportu korzystać – dodaje.

Przypomnijmy, Lubuskie jest właścicielem 23 pojazdów szynowych, z czego na dzień 28 czerwca br., wyłączonych z ruchu jest aż 13. To powoduje, że brakuje taboru, a operator realizujący połączenia na zlecenie zarządu województwa, nie zawsze jest w stanie zorganizować transport zastępczy, który jest opóźniony, albo nie ma go wcale. Efekt? Ludzie nie mogą dojechać do pracy, albo mocno się do niej spóźniają.