„Poczuj przygodę odkrywając lubuskie pociągami POLREGIO” - rozpoczynamy sezon IV! Artykuł sponsorowany POLREGIO

Wakacje coraz bliżej! Warto zaplanować niezapomnianą przygodę, spakować plecak i wyruszyć pociągiem do malowniczych zakątków naszego regionu. Jeśli drzemie w Was żyłka podróżnika, albo po prostu tęsknicie za wojażami, zapraszamy Was do wspólnego odkrywania małych cudów, które kryją się tuż za rogiem!