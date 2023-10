Pogromcy bazgrołów znów atakują. Zabierz dobry humor i dołącz do grupy w sobotę!

Pogromcy bazgrołów zapraszają w sobotę na ul. Kupiecką w Zielonej Górze

Skąd się wzięli Pogromcy bazgrołów w Zielonej Górze? Musimy się cofnąć do roku 2017.

Pomysł powołania grupy Pogromcy bazgrołów podpatrzył w Krakowie. Chciał, by w Zielonej Górze także utworzyła się grupa ludzi, która różnymi działaniami chce sprawić, by z budynków i murów zniknęły brzydkie napisy i znaki. Jednym ze sposobów walki z bazgrołami ma być ich zamalowywanie. Najpierw w Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z zarządcami budynków. To oni mieli zgłaszać zniszczone ściany kamienic. Podać adres i numer farby, którą dom został pomalowany. By można było kupić taką samą.

A co jeśli minęło już trochę czasu i zagubiliśmy ten numer? Pogromcy bazgrołów dadzą sobie i z tym problemem radę. Jak mówiła miejska konserwator zabytków, Izabela Ciesielska, jest dokumentacja, więc można ten numer odnaleźć albo też dopasować odpowiedni kolor ze wzorników.

Pani konserwator - zgodnie z przepisami - potrzebuje pisemną zgodę zarządców na zamalowywanie bazgrołów. Ale to wszystkie formalności, które trzeba spełnić.