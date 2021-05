Pomnik Korczaka w Zielonej Górze nie będzie już straszyć. Był w fatalnym stanie, właśnie ruszyła jego odnowa. Interwencja odniosła skutek!

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pomnik Korczaka to wspólnego dzieło Tadeusza Dobosza i Marka Przecławskiego. Tadeusz Dobosz opowiadał nam wcześniej, że pierwotnie rzeźba Korczaka miała być wykuta w kamieniu, wykonana zaś w hali Zastalu (był plan, by przy pracach wykorzystać suwnicę). Jednak ówczesne władze miały przyspieszyć termin obchodów uroczystości związanej z Korczakiem, a co za tym idzie - i odsłonięciem dzieła. Wykonanie w krótszym czasie pomnika z kamienia było niemożliwe. Artysta, razem z Markiem Przecławskim, wpadł więc na pomysł, by pomnik wykonać z gozdnickiej kamionki. Potem przyszły pewne komplikacje. T. Dobosz opowiada, że monument zalano innym betonem, niż życzył sobie artysta. Rzeźba zaczęła pracować... Co było dalej, to już wszyscy widzieliśmy.