Rząd daje na obwodnicę Drezdenka 60 mln zł, gmina 8 mln. Czy marszałek województwa lubuskiego dołoży resztę?

Minister Adamczyk, który w Drezdenku pojawił się drugi raz w ciągu kilku miesięcy, powtórzył po raz kolejny:

Wbrew temu, co mówi opozycja, rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Tymczasem posłowie Platformy, kiedy ona rządziła, potrafili tylko obiecywać w swoich regionach, ale w Warszawie to już tylko czapkowali i nie mieli odwagi walczyć o swój region.

Jak podkreślił minister, zadanie to spoczywa na marszałek województwa lubuskiego, ale rząd jest gotowy dofinansować to przedsięwzięcie, wesprzeć mieszkańców Drezdenka, mieszkańców województwa lubuskiego.

Ponad 90 procent Polaków korzysta na co dzień z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dojeżdżając do pracy, przewożąc dzieci do szkoły, do lekarza czy w innych sprawach życiowych. W całej Polsce dofinansowujemy te inwestycje.