Samotna wyspa normalności... To mogą być ostatnie wybory w POLSCE

Szkoda tylko, że gdzieś w tej narracji zagubił się zdrowy rozsądek. Poziom wyborczego prymitywizmu w tych przekazach jest zastraszający. Straszenie „dyktaturą Kaczyńskiego” nie działało od początku. W ograniczenie wolności mediów nie wierzy nikt, kto czyta i ogląda największe portale internetowe, główne gazety oraz prywatne stacje telewizyjne. Można się tylko zastanawiać, co by zostało Polakom, gdyby nie było mediów publicznych.

Straszono też zawłaszczeniem sądów, ale tyle krzywd, ile Polsce wyrządzili właśnie sędziowie, nie zrobiło żadne inne środowisko. Na agendzie straszenia jest brak środków na KPO, lecz skala inwestycji w miastach i gminach, zadaje tej narracji kłam. Na placach budowy i w budżetach samorządów, widać co innego, niż w „Faktach” TVN. W centrum uwagi znaleźli się rolnicy. Opozycja myślała, że złapała wiatr w żagle, bo na jej pokład wsiadł nawet „Judasz polskiej wsi”, Michał Kołodziejczak. Rząd ze zbożem sobie poradził, choć unijne instytucje i jej pomagierzy w Polsce, wypadli słabo. Fakt, w międzyczasie „chałturę” w antypolskim teatrze Niemiec i UE, otrzymał prezydent Ukrainy. Też wyszło słabo, a skutki społeczne w postrzeganiu jego rodaków nad Wisłą, będą nieodwracalne. Skoro nie sprawdziły się plany zalania Polski zbożem, to może uda się przestraszyć zalaniem przez imigrantów „z lewymi wizami”? Wjechało ich podobno setki tysięcy, tylko nikt ich jeszcze nie widział. „Bratnia pomoc” przyszła z zagranicy: kanclerz Scholz stwierdził, że przyjechali do Niemiec. Teraz opozycja straszy kontrolami na granicy oraz wyrzuceniem Polski ze strefy Schengen. Oczywista bzdura, ale nie dla mediów oraz portali, gdzie dzieci i wnuki dawnych SB-eków uwijają się jak pszczółki, byle przestraszyć lub chociaż wzbudzić niepokój.