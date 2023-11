Siatkarze Olimpii Sulęcin nabierają rozpędu. Tym razem ogolili do zera siedlczan

OLIMPIA SULĘCIN – PSG KPS SIEDLCE 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)

Rywale byli rozpędzeni

Obydwa zespoły zajmują miejsca w dolnej połówce tabeli, ale siedlczanie wygrali w ostatniej kolejce z Astrą Nowa Sól i przyjechali do Sulęcina w dobrych nastrojach. – To zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Widzę dużo większość pewność siebie w poczynaniach moich zawodników. Teraz może być już tylko lepiej – mówił trener PSG KPS Witold Chwastyniak. W hali sulęcińskiego I LO doznał jednak przykrego rozczarowania. Jego zespół przegrał z Olimpią do zera po zaledwie 91 minutach gry, bo był… po prostu słabszy sportowo.